Desde hace unas semanas los vecinos de China y Munich comparten un grupo de WhatsApp. No quieren que su cuadra cambie de nombre. No se trata de un incordio burocrático, se trata de pelear por su identidad. Y de una bronca de mapa que los tiene volando de enojo: China no forma parte de Parque Chas. Está muy cerca, pero fuera. "Es una trampita lo de las calles europeas, no va", dicen, enojados.