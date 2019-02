La mamá de Margareta se sabía enferma: "Cuando comencé a ordenar su casa, encontré notas prendidas a la ropa y a muchas otras cosas: pequeñas instrucciones manuscritas que indicaban lo que debía hacerse con cada objeto. Había algunos paquetes para donar a la beneficencia; algunos libros que devolver a sus propietarios". Y continúa: "Aun cuando estas instrucciones no iban dirigidas expresamente a mí, fueron consoladoras. Era como si mi madre estuviese ahí apoyándome. No me había dejado todo el trabajo. Se lo agradecí mucho".