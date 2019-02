La química entre Nora y Andrea se puso de manifiesto de inmediato. De no saber acerca de su existencia, pasaron a hablar por teléfono diariamente. De una vida marcada por el abandono, la ausencia y los amores sustitutos, se prometieron reconstruir su familia. "No me pude quedar más porque tenía que volver a trabajar. Pero ese no será el último viaje que haga", aseguró Nora.