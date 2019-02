"Ni siquiera se acercó para auxiliarlo. Sabía lo que había hecho, pero se dio media vuelta y se marchó", dijo José Antonio Ávalo, el padre de Aitor al diario El Español. "No ha tenido la decencia de mostrar su rostro". "Después de declarar, le di una tarjeta con mi número de teléfono a su abogado. Me hizo llegar una carta modelo, en la que dice que se pone en mi situación, que no ha tenido la oportunidad de tener hijos… pero ni se disculpa ni dice sentirse culpable", contó.