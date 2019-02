Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y expresado así por si titular Luis Alberto Moreno, hombre de negocios y ex ministro de finanzas colombiano nacido en Estados Unidos, es injusto que una comunidad de bajos recursos como la Villa 31 esté separada -en este caso por las vías del tren- de otra comunidad, la de Recoleta. Y aseguró durante el anuncio de la obra que: "No hay futuro posible mientras no tengamos la capacidad de integrar esas sociedades. Este edificio puente puede ser un laboratorio que sirva como referencia para el resto de los países de América Latina".