"Estoy seguro de que no tengo ni idea de cuántas personas pusieron su grano de arena para que esto se logre", dijo en declaraciones difundidas por el Ministerio de Salud de Tucumán, que se hizo cargo de solventar el traslado. "Es inmenso el agradecimiento que siento hacia el gobierno de la provincia, que hizo posible que yo hoy esté aquí. Me podrían haber dejado en Chile, pero no, me salvaron la vida", agregó.