Pablo Araúz se declara como un "fanático" de Mar del Plata. Junto con el amor por los caballos, lo atribuye como el principal legado que le dejó su padre. Debido a esa idolatría, asegura que desde que dio sus primeros pasos en la adolescencia nunca abandonó la ciudad y que, incluso, ni siquiera guarda la intención de tramitar un pasaporte para conocer otro destino: "No lo tengo y por ahora no lo quiero ni me interesa. Pero mucha gente que vuelve después de un viaje me reconoce que no hay otro lugar como Mar del Plata".