Min es claramente el que más afectado está. Cada tanto salió a la vereda para saludar a las personas que iban llegando. Algunos son vecinos de La Plata, otros vinieron desde capital, algunos de zona norte. Incluso llegó gente de Mar del plata para apoyarlos. Entre lágrimas contó cómo fue el momento en el que se enteró lo que pasó: "Me llamaron y me dijeron ´Hola Papá de Lucas ¿puede venir al campo de deportes?´ Yo no entendía lo que pasaba. Le pregunte qué estaba pasando y me dicen 'vení por favor, está la policía y los médicos'. Cuando llego les pregunté que había pasado con mi hijo y un policía me dijo que Lucas había tragado agua. Me duele, todo esto me duele". El llanto no le permitió seguir.