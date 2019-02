"Si no salíamos a buscar testimonios y pruebas, ¿qué pasaba? ¿En qué situación estábamos ahora? Cuando murió Sofi, los primeros días me quedé encerrada en casa llorando, pero después se acercaron a mí las Madres del Dolor y me dijeron que haga algo. Por suerte existe gente que te ayuda. Para mi su acercamiento fue fundamental porque una como madre no sabe qué hacer ante la muerte de una hija. Hoy todo lo que hago es para difundir el caso y que no quede impune", concluye.