"Si el mozo es vivo, sabe manejarse, es atento, contesta bien, tiene empatía y carisma, tiene la propina ganada", convalidó el hombre detrás del mostrador. Dijo que el consumidor porteño es el más exigente (enumeró los reclamos: "me bajás la música", "me subís el aire", "me cerrás la ventana", "el baño tiene un olor raro", "¿está seguro que este aceite es de oliva?, ¿me lo puede cambiar?") y que el cliente más codiciado por los mozos es el estadounidense: "Todos quieren atender al yankee. Porque es automático, te deja siempre más del 15%. Y además sólo les interesa comer bien, no te molesta, no te llama a la mesa 36 mil veces. Si le llevás lo que pide ya está satisfecho".