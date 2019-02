Los compañeros de Leonardo en la empresa de radiotaxi lo definieron como una buena persona, muy trabajadora. Ellos fueron quienes llamaron a Mary para darle la triste noticia y quienes ahora están dispuestos a realizar una campaña desde GoFundMe para ayudar a la mujer, que desea repatriar los restos a Venezuela. "Eso queremos pero me dicen que es complicado porque es un caso judicial. Y hasta que el caso no cierre no podemos llevarlo a su tierra", explicó ella.