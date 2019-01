"No me acuerdo de nada de lo que hice ese día. Sólo que volvía en el tren con dos compañeras. No sé bien qué vieron, no quise volver a preguntarles. Debe ser duro para ellas que me vieron tirada ahí, en las vías", cuenta Brenda a Infobae. No hay testigos de lo que pasó dentro del vagón del Belgrano norte, y sus compañeras se dieron cuenta cuando avisaron que el tren había frenado porque alguien había caído a las vías.