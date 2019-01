Familia, ustedes saben que es fácil matar en este país, no hay condenas como deben ser, no las cumplen, los jueces son todos iguales parece. Así las cosas, me confunden mucho, me entristece saber que nosotros cuatro peleeamos por un país más justo. Vos José Luis por mostrar la cara de la mafia y sus secuaces, papi y mami por romperse el corazón con tu muerte y el alma todos los días hasta que el cuerpo les permitió dar batallas. Y yo que sigo peleando como Don Quijote contra los molinos de viento, y a veces me desespera no tenerlos más, estar huérfana de familia, excepto la que yo construí, con mis hijos y los nietos que me regalaron, y me permiten compartirla con ellos.