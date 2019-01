"Las cosas se pusieron un poco más difíciles cuando empecé a recibir presiones de Caracas a raíz de ciertas decisiones que uno tenía que tomar. Lo conversé con mi esposa, le dije que no aguantaba, que yo no servía para eso y tomé la decisión de renunciar al cargo", le confió a Infobae. Emerson le puso punto final a una carrera judicial que había comenzado con apenas 25 años y que a los 44 lo encontraba como fiscal octavo del estado de Carabobo. "Yo no había estudiado para hacer lo que querían que hiciera", dijo.