"¿Qué es un eclipse?… Esto". La respuesta, la más contundente de la noche, la da una mujer que prefiere reservar su nombre. Lo que muestra no es el cielo con la luna roja sino su celular. Estuvo toda la noche tratando de tomar una buena foto a través de la lente de los telescopios. Cada vez que lograba acceder a uno, no miraba ni un segundo por uno de esos súper telescopios newtonianos, solo intentaba capturar la imagen. Recorrió los siete telescopios hasta que le pidieron que circulara, para que siguiera pasando gente. Como aún no tenía la placa, salió de la explanada y volvió a hacer la cola (salteándose a varias personas, confiesa sin ninguna vergüenza). Finalmente logró su fotografía a las 2:42 de la madrugada.