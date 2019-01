El caso del vecino de Barrio Norte es particular: desde hace casi 20 años acumula basura en su casa. El mismo asume la gravedad de su adicción y cómo afecta a las personas de la zona. "Todos los días me levanto y peleo dos batallas: contra mi enfermedad y contra las expectativas de mis vecinos. Ellos obviamente tienen derecho a que esto termine, y yo estoy haciendo todo lo que puedo. Sé que no alcanza. Ellos lo sufren y yo también", comentó Cristian Bizarra tiempo atrás al diario El Día.