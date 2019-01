A pesar de que la familia no quería, Russo fue con los Cascos Blancos. "Me siento útil en algo y eso me reconforta. Me hace poder transmitirle amor a mis hijos. Es un circulito. Hace poco leí que un 6% de la población del mundo trabaja de lo que le gusta. Es un número de mierda. Solamente 6% trabaja de lo que quiere. Si yo no devuelvo esto, algo se pudre adentro. Como decía Piero, "hay que sacarlo todo afuera, como la primavera".