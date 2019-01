La gestión de Alcaraz tiene como propósito "abrir las puertas". Pero según esta funcionaria no solo para que la gente entre sino también para que los artistas salgan. "Nadie le tiene que tener miedo al Teatro Colón. Hay que animarse a entrar con el alma a flor de piel, dejarse atravesar por el arte y disfrutar. No hay que estudiar nada en particular, ni vestirse de manera especial. Solo hay que dejarse llevar por el arte, por la música, por la belleza", señala Alcaraz.