"Hay gente que no toma conciencia, nosotros les avisamos, les decimos que el derrumbe no avisa, pero igualmente no se mueven o te miran mal", le contó a Infobae Johanna González Galdos, una de las guardavidas que se puso al hombro la iniciativa, cuando se encontraron con que los carteles que se habían prometido no llegaron a la playa.