En cuanto a la víctima, Flores sostuvo que le realizó RCP y aun no así no logró reanimarla. "Desde que empecé la maniobra hasta que vinieron los paramédicos no me alejé de la mujer. Hice todo lo posible y no alcanzó para salvarle la vida. Pusimos todo lo que estaba a nuestro alcance", explicó el oficial.