"Yo podría haber cruzado por la vereda de enfrente, donde estaba el bar y había sombra, pero no quería ir sorteando personas, por eso crucé en diagonal. Justo antes de subirme a la vereda, mi papá me preguntó '¿Vas a cruzar por la vereda del sol?' Ese segundo que me detuve fue el que me salvó la vida. Justo ahí se escuchó la explosión", afirmó Romina en una entrevista concedida al canal A24.