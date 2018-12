Con respecto al egreso o ingreso de dinero del exterior, se permiten sumas inferiores a u$s 10.000 o su equivalente en otras monedas en adultos y valores inferiores a u$s 5.000 en menores de edad. Para las compras en el Free Shop -tiendas libres de impuestos que hay en los aeropuertos-, rige una franquicia de u$s 500.