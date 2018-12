"No se debe esperar estas tragedias para que las cosas cambien. No se puede estar en la playa y tener el comportamiento como si estuviéramos en medio de la avenida al querer movernos en la misma. ¡La playa es un lugar para descansar y que los niños jueguen, corran, se muevan!", indica la petición para prohibir los vehículos en la plataforma Change.org, que ya sumó más de 3 mil adhesiones. "Que la municipalidad prohíba la bajada y circulación de vehículos motorizados a la playa, que el intendente Facundo López haga algo de inmediato y no cuando finalice la temporada".