"Es un disparate, no hay el más mínimo respeto por los derechos humanos. No se puede privar de la libertad a una persona sin antecedentes ni nada", dijo el gremialista, y apuntó contra el fiscal Néstor Maragliano, quien ordenó el arresto. "Es un incidente callejero, no se justifica por algo menor que a una persona la tengan detenida 24 horas en un calabozo", agregó.