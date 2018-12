Estaba en eso cuando vio entrar al local a un hombre de pelo y patillas largas, acompañado por dos gendarmes. "En Las Lomitas nos conocíamos todos, y no había hombres mechudos por allá, menos en la época militar, así que me di cuenta enseguida que ese no era del pueblo. Tenía que ser Menem. Entonces le dije a Yege que esperara y salí de la cabina", recuerda Tubo en su casa de la capital formoseña donde recibe con Betty a los cronistas de Infobae.