-Lo que yo veo como un hito fundamental para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial fue la creación en el año 2009 de la Oficina de la Mujer. Que fue un proyecto impulsado desde la Corte como una política pública de la mano de Carmen Argibay, que fue una persona muy importante para que la perspectiva de género fuese incorporada al Poder Judicial. Pero el sistema patriarcal que está hoy vivito y coleando en el tema de los cuidados familiares también se proyecta en la estructura funcional del Poder Judicial, porque hay fueros que son como territorios "rosa", como feminizados, que tienen que ver con los cuidados. Por ejemplo, tenés muchas juezas de Familia, también hay bastantes juezas laborales, porque tienen que ver con el cuidado, el fuero del trabajo, el fuero protectorio. Sin embargo, hay menos mujeres en aquellos lugares donde hay más poder, porque el patriarcado tiene en su ideario una Justicia penal masculina. Por ejemplo, en la Cámara Federal Penal no hay ninguna mujer. En la Cámara Nacional de Casación Penal, de diez jueces había una sola mujer, Garrigós de Rébori, María Laura, que se jubiló y ahora no hay ninguna mujer. Hay una que está subrogando, fue por sorteo. Por la Justicia federal pasan los temas más álgidos desde el punto de vista de lo que pueden significar los temas más sensibles en el plano penal. La Cámara Federal de Salta tiene, de seis jueces, una sola mujer. La Cámara Federal de Bahía Blanca, de cinco hay una sola mujer. Hay Cámaras Federales que no tienen mujeres, la Cámara Federal de Mar del Plata no tiene ninguna mujer. La Cámara Federal de San Martín no tiene ninguna mujer de seis cargos. La Cámara Federal de General Roca no tiene mujeres. En Mendoza, de seis hay una sola mujer. Y de hecho, los juzgados federales penales, en los doce juzgados de CABA hay una sola mujer hoy que es Servini de Cubría. Ahora han pedido creo que el acuerdo de otra mujer. Pero vos fijate cómo esos sectores son territorios masculinos a los que a las mujeres nos cuesta muchísimo acceder.

En la Cámara Electoral por ejemplo no hay mujeres, nunca. En la Cámara en lo Contencioso Administrativo, de quince hay solo tres mujeres. La Cámara Civil y Comercial Federal, de nueve son dos mujeres. Y en la Cámara Penal Económica, de seis hay una mujer. Y juzgados federales penales de todo el país hay muy pocas mujeres. En la Justicia no solamente hay un problema de techo de cristal para acceder a las altas magistraturas sino que, además, hay una segregación ocupacional horizontal en determinados territorios como es el terreno de lo federal penal, donde están los temas más sensibles, más álgidos para el poder político.