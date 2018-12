"La verdad me emocioné leyendo la nota y me da bronca que no reciban ayuda ni siquiera del municipio", le dice él. "Si, nuestro principal tema es que no tenemos ya espacio físico", contesta ella. "Tengo 50 chicos y mi casa es esto", dice y mira a su alrededor marcando el tamaño del palier del edificio de Villa Urquiza donde vive Damián.