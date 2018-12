"Con la finalidad de evitar cualquier contingencia que pudiera afectar o perjudicar a mi hijos y/o la tranquilidad del barrio hago saber que he decidido instalarme en una vivienda a prudente y suficiente distancia para neutralizar -incluso visualmente- toda posibilidad de involuntario cruce con cualquiera de ellos. Me mudaré durante el mes de enero", aseguró en la misiva. También remarcó que hasta que eso ocurra, tratará de no caminar dentro del barrio y precisó que se movilizará en auto para no cruzarse con ninguno de ellos.