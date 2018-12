En el Teatro Colón la gente se encontraba con la bailarina Agustina Katz. A pleno sol, ofrecía distintas posiciones de baile para aparecer en la cámara de cada participante. Bailarina profesional, no es seguramente su trabajo soñado. De hecho, ella es parte de la compañía de baile de Iñaqui Urlezaga, que se encuentra parada desde principio de año a la espera de que algún organismo se haga cargo de ella (era parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, luego pasó a la órbita de Cultura pero se decidió que no no continúe funcionando).