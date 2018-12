"Durante muchos años no hablé del tema. Trabajé en la empresa de mi padre e hice mi vida. Los primeros años fueron difíciles. No se prestaba la atención que hoy en día se presta a un veterano de guerra. Ahora tengo recuerdos encontrados. Si bien la pasamos muy mal, con el tiempo me di cuenta de que es una experiencia de vida que tengo que transmitir a mi familia", contó en la actualidad.