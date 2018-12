La Justicia demostró en nuestro país ser patriarcal y machista. La ley logra que la víctima se muera de miedo y el abusador accione libremente. Sin embargo, todo esto, tan claro y duro parece no interpelar a muches. Es más importante siempre que un hombre no caiga en la injusticia, que no quede sin trabajo, que no se arruine su familia. Es más injusto, más doloroso. Eso también se llama patriarcado.