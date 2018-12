El desenlace de la odisea de "Pocho" se cuenta desde el principio: llegó a Madrid, tiene la entrada en su poder y vivirá desde las 16.30 el partido definitorio entre River y Boca. "Me dicen 'Pocho' por (Federico) Insúa, ex jugador de Boca. En ese momento mis amigos me vieron un parecido y por mi fanatismo comenzaron a llamarme así. La realidad es que no me parezco en nada"; dijo a Infoba