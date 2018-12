-El amor de los pobres de estos barrios hacia el papa Francisco es muy grande, este pueblo no acepta los conflictos infantiles y estúpidos que muchas veces crean los medios, no entran en aquellas argumentaciones que expresan algunos diciendo que se sienten mal porque el Papa no viene… que no nos da bolilla… que se fotografió con este o que no recibe a aquel, los de aquí lo sienten cerca suyo, las barriadas están firmes junto al Papa, para la gente de aquí es imborrable su mensaje cuando dijo: "¡Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres!".