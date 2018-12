"No sé de dónde sacábamos las fuerzas. Mi madre me iba a visitar a las pensiones en las que vivía y muchas veces no me encontraba porque estaba detenida. Lo máximo que estuve presa fueron cuatro meses. Pero ver esos ojos en mi madre, cómo me miraba en los Tribunales, cuando me veía salir. Esa imagen no me la puedo borrar y no puedo dejar de sufrir esa injusticia. ¿Por qué mi madre tenía que mirarme con esos ojos? Yo era una persona normal, como cualquiera. No había hecho nada para que me detengan todo el tiempo, nada a nadie", recuerda Echenique en el único momento de la entrevista en el que se quiebra en llanto.