"Es una situación bastante por debajo de lo normal. El pasado 2 de diciembre entró una masa de aire frío, que hacía varios años que no la teníamos. Este diciembre es récord. No sólo por lo del 2 de diciembre que no se generaba una mínima tan grande como hace 69 años, sino que todo diciembre viene siendo récord. Es un frío bastante poco común para la época del año. Es el diciembre más frío en 19 años. Todo esto es por la masa de aire frío bastante intensa", dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Lucas Belengua, en diálogo con radio La Red.