"No sólo me honra en un grado superlativo sino también, y en la misma escala, me impone una mayor responsabilidad para continuar profundizando mi trabajo académico, cultural y comunitario. En este sentido, considero esta distinción un punto de inflexión en mi carrera profesional, dado que estamos hablando de un reconocimiento de la propia República Argentina, representada por su máximo órgano legislativo, el Senado Nacional, llenando naturalmente de orgullo a la comunidad judía argentina, dado que es la primera vez que un rabino es distinguido con este máximo galardón, y por su aporte académico desde la particularidad del judaísmo a la sociedad en general", consideró.