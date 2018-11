Kaszek Ventures, un fondo abocado a invertir en empresas de tecnología en Latinoamérica, creado por uno de los fundadores de Mercado Libre (ML), Hernán Kasah y Nicolás Szekasy, el ex CFO (Chief Financial Officer) que manejó irrupción de ML en el Nasdaq, buscaban talentos y lo contrataron. Al tiempo Musich quiso crear su propio proyecto. "Pero a los seis meses me di cuenta de que no caminaba. Me faltaban herramientas y networking y ahí es cuando decido ingresar en HBS. Tenía el ejemplo de ML que el primer financiamiento que recibió fue a través de un profesor de Stanford", cuenta. "Quiero volver y agregar valor en la Argentina. Arrancar con mi propia compañía de tecnología. Me gustan los desafíos porque estoy inspirado por mis jefes que lograron algo extraordinario", agrega. Y revela que se endeudó para pagar los estudios aquí aunque eso no le saca el sueño.