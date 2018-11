"Él me dijo que no me preocupe que nunca había pasado una accidente grave en la Armada en los últimos años, siempre me rescataba eso", contó.

La mujer recordó que en el último mensaje que le dejó en la computadora le deseaba feliz cumpleaños y le pedía que disfrutara de la vida y que no lo extrañe. "Me dijo: 'Yo estoy haciendo lo que me gusta con mis compañeros, así que vos ponete contenta'", rememoró.