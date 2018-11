El ex vocero de la Armada también contó que cuando en noviembre del año pasado un organismo internacional detectó una anomalía hidroacústica, "tres científicos argentinos de la Armada viajaron a Viena, Austria, se juntaron con científicos de la CTBTO, hicieron su propio análisis de esa anomalía hidroacústica, y coincidieron exactamente con la posición que decía la CTBTO. Ahí buscaron un montón de marinas extranjeras, incluso esta empresa tuvo que pasar varias veces hasta detectar este punto. No fue fácil detectarlo porque está construido para no ser detectado, y más con la implosión que tuvo, donde su casco resistente, si bien está en una misma unidad, no está partido, está en una sola pieza, pero sí deformado y abollado hacia el interior producto de la presión externa del mar".