Es algo tan subjetivo que debe haber millones de opiniones. Entre ellas, la mía: los argentinos no comemos nada bien. Nuestra inclinación carnívora destruye una visión integral y armoniosa de la comida y nos lleva a desaprovechar la espléndida variedad de productos que la naturaleza depara a nuestro país. Y la consecuencia de ello es que no se explota adecuadamente esa riqueza. No sé si se podrá modificar esa constante. Una cultura gastronómica lleva siglos. Pero mi fantasía es que bajando el alto costo de ciertos productos podríamos acostumbrar a los argentinos a mejores hábitos alimentarios. Haría falta un poco de ilustración del consumidor, ese gran abandonado de nuestra economía, y daría resultado. Pero el asunto no marcha, ya que si basamos el nuevo menú en verduras y pescados, gastamos mucho más que en carne y fideos… O sea que a corto plazo no se ve solución; a mediano, la cosa me parece menos dudosa; y en el largo plazo, como decía Keynes, "todos estaremos muertos".