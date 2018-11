"Basta de genocidio trans-travesti" fue la consigna principal de esta marcha. La "aprobación y cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas trans-travestis en todo el país" una subconsigna, razón por la cual las cuatro agrupaciones mencionadas no decidieron participar de esta edición. Ante este episodio, desde la COMO sostuvieron: "No es verdad: a pedido explícito de las compañeras trans la consigna principal de esta marcha comenzó con esa lucha. Por otra parte, Mujeres Trans Argentinas nunca vino este año y la Asociación La Rosa Naranja jamás participó de esta Comisión. Por ende, no se puede 'bajar' de una comisión quien no la integra".