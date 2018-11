"Dejé séptimo grado porque no soy inteligente. No sé escribir mucho ni leer mucho. Le puedo leer para mí, pero no que me tengan apurando. No me ayudaban… no sentía que me ayudaran. Mi mamá me decía: 'Andá, andá… '. Mi mamá me mandaba y yo me iba para otro lado", contó Agustín, de 17 años, en Tucumán.