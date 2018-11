"Los habían asignado a todos y yo quedé último. Éramos como 140. Avisé que me habían dejado solo, sin puesto. Me hicieron dos o tres preguntas, me dijeron que el asistente del director se iba a ir de baja y me pusieron ahí. No hacía guardias, comía en el pañol de los capitanes, tenía ciertos privilegios. A veces les llevaba buena comida a los muchachos. Fueron buenos tiempos", reflexionó Roberto, quien sí tiene fotos de aquellos años. Se las sacó su madre un día que fue a visitarlos. Piensa hacer copias en buena definición para repartir el 18 de noviembre en Las Cuartetas, cuando los colimbas clase '47 armen una mesa para quince o veinte personas.