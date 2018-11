En el Murga Fest se pudieron escuchar los casos más insólitos sobre las experiencias de cada uno de los argentinos que viven en el exterior y de todos los locales que adoptaron la cultura rioplatense. Algo que une a todos en ambas orillas del planeta es la base social y participativa con la que engendraron cada agrupación, porque no hay una agrupación de todas las existentes que no tome como eje cuestiones sociales o que no participe activamente en las actividades del barrio.