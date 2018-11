El "sí, quiero" y el paisaje final pintado por el blanco del arroz y el rojo de la libreta decretarán el cierre de la ceremonia. Claudio y Verónica irán a celebrar la unión a un restaurante. Será el turno de Denize y Matías, la brasileña gallina y el argentino xeneize. "En relación al casamiento en sí estamos muy contentos, exultantes. Todo está saliendo redondo. Pero siendo de River y él de Boca, tengo miedo de lo que pueda llegar a ser. Él me dijo que si pierde Boca no sabe si llega al Registro Civil. Pero mis suegros ya me aseguraron que lo van a llevar sí o sí", avisó. Ambos respetarán la tradición: él lo verá con su familia y ella con su mamá. "No lo vamos a ver juntos porque no vemos juntos ningún partido. Me dice que le traigo mala suerte", explicó.