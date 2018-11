Si bien el sacerdote aclara que el barrio "no es un barrio de mucha necesidad", en el centro se realizan talleres, hay apoyo escolar y también un ropero solidario para aproximadamente 40 familias de la zona que lo necesitan. "Lo que necesitamos es que la distintas fuerzas que tienen que garantizarnos la seguridad lo hagan", suplicó. "No puede ser que para vivir seguros la gente tenga que estar adentro de un barrio cerrado. Los que no vivimos en un barrio cerrado también tenemos derecho a tener seguridad".