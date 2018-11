"Creo que CUBA está muy bien y que no hay que reformar nada", dijo a Infobae el periodista Rolando Hanglin (70), que es uno de los 2 mil socios vitalicios del club y se opone a la reforma que calificó de "alocada". "Hay un montón de cosas que se proponen sumamente confusas, la gente cree que lo que se vota es socias mujeres sí o no, pero no es eso, porque ya hay como 6 mil mujeres en el club", agregó. El conductor radial también consideró que, con los eventuales cambios, la sede de Viamonte podría estar en problemas y que si eso ocurriera sería "el fin de CUBA".