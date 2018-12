—En el libro postulo tres desgracias del amor: el romanticismo, la esperanza y la conjetura. En esto último encaja el "me clavó el visto", cuando aparecen las dos tildes, o el preguntarse "por qué no me contesta ahora". Por un lado, vivimos presos de lo instantáneo que exige que si lo mando ahora, lo debe responder ahora sin tener en cuenta al otro a quien yo tengo la necesidad de enviarle un mensaje y lo hago sin saber si está ocupado. Entonces, hay un punto donde lo mando y pretendo que eso que ya sé que te llegó ¡sea respondido inmediatamente! Y cuando eso no ocurre comienza la conjetura, que es una desgracia, porque se transforma en algo medio paranoide… ¡La conjetura nace en la propia neurosis y el nudo de neurosis que cada uno tiene! ¡Yo creo que, por ejemplo, la persona a la que le escribo no me contesta porque está en otro lado pasándola mejor! O sea que tengo una visión paranoide de la situación y conjeturo sobre algo que en realidad no sé. Entonces, el WhatsApp es favorecedor de conjeturas y ésta le hace mal al amor porque conjeturar es pensar lo que vos pensarías o harías… Pero eso es lo que yo pienso siendo yo pensando como vos. ¡Ahí está el malentendido!