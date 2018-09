El oficial, que se dirigía hacia su casa en El Galpón, se salvó de milagro y un día después del hecho rompió el silencio. Contó algunos detalles del momento del choque y hasta agradeció a dios estar vivo. "Venía dormitando porque había trabajado toda la noche, lo mismo que mis compañeros fallecidos. Cuando me desperté me di con que mis compañeros, lamentablemente, estaban muertos", contó al diario El Tribuno. Reveló que quedó en estado de shock y que no podía comprender lo que había pasado, ya que todo pasó en milésimas de segundos.