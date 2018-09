— Acá en Rosario, por ejemplo, hemos presentado pedidos de informes sobre el Centro de Atención a las Víctimas, un organismo creado por ordenanza del Concejo Municipal de Rosario, compuesto por el Municipio y la Provincia. Tiene un presupuesto de 5 millones de pesos anuales, pero no funciona correctamente, los psicólogos no hacen un seguimiento de las víctimas, no hay trabajadores sociales para seguir los casos. Hace unas semanas, el diario La Capital informó del caso de una mujer, con cinco hijos, muy humilde y víctima de inseguridad a la que este Centro le da un subsidio para que alquile y no viva en la calle. Pero como no hicieron seguimiento del tema no se enteraron de que la pobre mujer estaba viviendo en una pensión trucha, acá en Rosario, en San Martin 1665, que la propia Municipalidad había clausurado luego de un incendio por riesgo de derrumbe. O sea, en el Centro de Atención a las Víctimas le dieron el cheque y se olvidaron del tema y ella se instaló donde pudo… en un lugar que no tiene luz, ni gas, ni la mínima higiene. Estos organismos, que ayudan después del hecho de inseguridad, deberían hacer un seguimiento de cada caso. Pero no lo están haciendo.